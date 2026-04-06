Dos detenidos acusados de robar aluminio en un polígono industrial de Villanueva del Duque (Córdoba)

Archivo - Un guardia civil del Puesto de Pozoblanco. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VILLANUEVA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a dos vecinos de Córdoba de 45 y 48 años de edad como presuntos autores de un delito de hurto de aluminio cometido en un polígono industrial del municipio de Villanueva del Duque.

Según ha informado la Benemérita, los hechos han tenido lugar en un recinto del polígono de Los Ángeles, de donde supuestamente se han llevado estructuras de aluminio y diverso material, valorado todo en más de 5.000 euros.

Con las primeras investigaciones llevadas a cabo por el equipo ROCA de la Guardia Civil que trabaja en la zona norte de la provincia, los agentes sospecharon que el material sustraído podría haber sido vendido en un establecimiento de compra-venta de este tipo de efectos ubicado en la provincia.

Fruto de las inspecciones realizadas en este tipo de establecimientos, el Instituto Armado localizó en uno de ellos material coincidente con el sustraído, reconociendo el denunciante como de su propiedad. Se ha logrado recuperar unos 309 kilos de aluminio.

En base de la investigación realizada y las diligencias instruidas, los agentes han detenido a los dos citados vecinos de Córdoba, quienes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.