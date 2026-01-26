Dos detenidos por apuñalar a un joven en un pub de Granada la pasada Nochevieja

Agentes de la Policía Nacional con un detenido. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Distrito Norte de Granada a dos jóvenes de 23 y 22 años acusados de apuñalar con una botella fracturada a otro hombre en un pub de las afueras de la capital durante la pasada Nochevieja.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las cuatro de la madrugada, cuando una patrulla recibió un aviso para que acudiera a este pub en el que, al parecer, había tenido lugar una reyerta entre varios jóvenes en la que uno de ellos habría sufrido lesiones graves.

Los policías encontraron a la víctima, de 23 años, en la zona exterior del local tumbado boca abajo y con el torso desnudo. Presentaba tres heridas profundas y sangrantes en la espalda y el costado.

Los agentes, sin más dilación, prestaron los primeros auxilios a la víctima, taponando sus heridas hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Según pudieron conocer los policías, las heridas fueron producidas por varios hombres utilizando una botella fracturada a modo de arma blanca en el transcurso de la citada pelea en el interior del local.

Tras realizar las primeras averiguaciones, se dio comienzo a la investigación de este caso y fruto de estas gestiones han sido detenidos estos dos jóvenes como presuntos autores de las puñaladas, siendo imputados por un delito de lesiones graves y puestos a disposición judicial.