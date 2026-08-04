Dos detenidos por atracar encapuchados y armados una estación de servicio de Palma del Río (Córdoba)

La Guardia Civil en la operación 'Azahar-Lanchon-26' en Palma del Río. - GUARDIA CIVIL

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en la operación 'Azahar-Lanchon-26' como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación por su supuesta implicación en el atraco cometido el día 29 de julio en una estación de servicio de la localidad cordobesa de Palma del Río.

Según ha informado la Benemérita, una llamada alertó a la central operativa de servicios (COS) de que un individuo accedió al establecimiento reseñado ocultando su rostro y portando un arma blanca de manera visible, requiriendo de forma intimidatoria al empleado de la gasolinera la recaudación existente en la caja, abandonando posteriormente el lugar de forma precipitada.

Desde el primer momento, los agentes establecieron un dispositivo de investigación encabezado por el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Palma del Río, dirigido al total esclarecimiento de los hechos y detención del presunto autor. Tras las gestiones practicadas, entre las que se incluyen el análisis de las imágenes de videovigilancia, la inspección técnico ocular en el lugar de los hechos, así como la recogida y estudio de indicios, avanzaron en la identificación del presunto responsable.

Como resultado de las pesquisas desarrolladas, el Instituto Armado identificó al presunto autor material del atraco, además de a otra persona por su presunta colaboración en la planificación y ejecución de los hechos. Una vez localizados los presuntos autores, se procedió a la explotación de la operación en la que, previa autorización de la autoridad judicial, se practicó una entrada y registro en un inmueble, donde además de las detenciones, fueron intervenidas varias prendas de ropa y complementos --peluca, gafas, etc-- iguales a los usados en el hecho delictivo, así como algunos cuchillos de idénticas características al que portaba el autor, efectos que serán analizados e incorporados a las diligencias abiertas.

El dispositivo desarrollado para la práctica de las detenciones y del registro contó con la participación de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil de Córdoba, como la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), Equipo de Policía Judicial de Palma del Río, así como varias patrullas de Seguridad Ciudadana tanto del puesto de la Guardia Civil de Palma del Río como de unidades aledañas, cuya colaboración resultó fundamental para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la actuación. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.