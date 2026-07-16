Dos detenidos en Córdoba con 380 plantas de marihuana en el coche

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Córdoba ha detenido a tres personas, en dos operetivos distintos, como presuntas autoras de sendos delitos de tráfico de drogas en el marco de los dispositivos preventivos establecidos para la lucha contra la delincuencia y el menudeo de estupefacientes en esta capital cordobesa. En concreto, uno de ellos fue detenido con 120 gramos de hachís, mientras que los otros dos llevaban 380 plantas de marihuana en el coche.

Según informa la Policía, la primera actuación tuvo lugar el pasado 14 de julio por la noche, en la zona centro de la ciudad, cuando los agentes observaron a un individuo que, al detectar la presencia policial, arrojó rápidamente un cigarro al suelo e introdujo un objeto en una riñonera que portaba una mujer que se encontraba junto a él.

Ante esta conducta sospechosa, los agentes procedieron a su identificación y comprobaron el contenido de la riñonera, localizando en su interior un envoltorio de papel de aluminio con unos 110 gramos de hachís. Una vez se detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y tras el oportuno cacheo superficial, los agentes hallaron ocultos en el interior de su calcetín otros 10 gramos de hachís.

La segunda intervención se desarrolló durante la madrugada del 15 de julio, dentro de la denominada Operación Verano, dispositivo con el que se intensifican los controles de personas y vehículos en diferentes puntos de la ciudad para la prevención de la actividad delictiva durante los meses estivales. En esta ocasión, los agentes dieron el alto a un turismo en la zona del Sector Sur de Córdoba, procediendo a la identificación de sus ocupantes.

Durante la actuación, los policías percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, por lo que realizaron una inspección más exhaustiva. En el maletero localizaron tres cajas que contenían plantas de marihuana, siendo un total de 380 las plantas intervenidas.

Ante estos hechos, dos de los ocupantes fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente durante la tarde de este pasado miércoles.