Dos detenidos en Córdoba, uno con orden europea de detención, acusados de robar en áreas de servicio

Móviles intervenidos por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Córdoba a dos varones como presuntos autores de varios delitos de hurto en áreas de servicio, además de recaer sobre ambas personas distintas órdenes de detención, una orden europea con origen en Francia y la otra, una orden española de búsqueda, detención e ingreso en prisión. La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión de ambos.

Según ha informado la Benemérita, los hechos se iniciaron cuando una patrulla del Instituto Armado de Bujalance que realizaba labores de vigilancia y presencia en el área de servicio de 'Abades', en el término municipal cordobés de Pedro Abad, observó a una persona manipulando las pertenencias de unos viajeros que se encontraban realizando un descanso. Al percatarse de la presencia de los agentes, la persona emprendió la huida a pie y cruzó las vías de comunicación cercanas, poniendo en riesgo su integridad y la de los conductores que circulaban por ellas.

Al mismo tiempo, los agentes se percataron de que otra persona que observaba todo desde un vehículo, intentó abandonar el lugar aceleradamente, siendo interceptada por la patrulla abortando la posible huida. La persona fue identificada, resultando ser de nacionalidad italiana y sobre la que constaban numerosos antecedentes por hurtos y robos al descuido cometidos en distintas áreas de servicio de las provincias de Córdoba, Jaén, Albacete y Cuenca.

Además, siguiendo con las comprobaciones, la Guardia Civil constató que sobre esta persona recaía una Orden Europea de Detención dictada por un Juzgado de Francia, a través de Interpol, por diversos delitos, procediendo acto seguido a su detención. Durante el registro del vehículo fueron localizados seis teléfonos móviles, cuya legítima procedencia no pudo ser acreditada por el detenido, por lo que también fueron intervenidos.

Paralelamente, la Benemérita estableció un dispositivo de búsqueda para localizar e identificar a la persona que inicialmente había huido del lugar, dando fruto la tarde del mismo día 2 de septiembre, cuando la patrulla del puesto de la Guardia Civil de El Carpio la localizó e identificó, descubriendo además que sobre esta segunda persona también constaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictada por un Juzgado español, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Los detenidos, así como las diligencias instruidas y los objetos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado el ingreso en prisión de ambos. Gracias a la intervención de la Guardia Civil, dos de los teléfonos móviles sustraídos han sido devueltos a sus legítimos propietarios. No obstante, la investigación continúa abierta con el objetivo de localizar a los demás propietarios y determinar la posible relación de los detenidos con otros hechos delictivos.

Desde el Instituto Armado destacan la labor desarrollada pos las patrullas en la constante vigilancia de las áreas de servicio y vías de comunicación adyacentes, así como la coordinación entre las diferentes unidades para la rápida localización y detención de los presuntos autores.