Dos detenidos en Granada acusados de estafar y explotar laboralmente a extranjeros en situación irregular

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de Granada a un varón de 55 años y a una mujer de 45 por la presunta comisión de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores tras haber recibido varios pagos de sus supuestas víctimas por gestiones para su regularización que no se realizaron, por haber realizado presuntamente empadronamientos falsos a estos ciudadanos extranjeros y "haberlos empleado presuntamente como mano de obra sin legalizar, entre otras conductas".

La investigación se ha llevado a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo y los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este miércoles sobre esta operación denominada Almacén.

La investigación por estos hechos comenzó el pasado mes de agosto, cuando se recibió una denuncia por la presunta comisión de un delito de hurto en la cual el detenido manifestó haber perdido una serie de productos de peluquería que guardaba en un almacén, culpando de la desaparición de los mismos a un ciudadano extranjero que tenía allí alojado.

Asimismo, los policías averiguaron que la víctima habría llegado a pagar más de 5.000 euros a su arrendador y una empleada suya por una serie de trámites con la finalidad de "regularizar su situación". El primer trámite fraudulento consistía en el empadronamiento en distintos domicilios, constatándose que estos inmuebles se encontraban ocupados por los presuntos autores y arrendados con contratos fraudulentos.

Por otra parte, los investigadores pudieron acreditar que las víctimas también realizaban "trabajos de diversa índole para el ahora detenido, sin poseer la acreditación necesaria y sin estar amparados por un contrato laboral". Igualmente, los policías averiguaron que esta forma de actuar se habría repetido con varias personas, "también en situación irregular, llegando incluso a convivir compartiendo el mencionado almacén".