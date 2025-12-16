Dos detenidos en Granada y Barcelona acusados de ciberestafa a un constructor de Valladolid

Archivo - Agente de Policía Nacional en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las provincias de Barcelona y Granada a un hombre y una mujer por una ciberestafa cuya víctima habría sido un empresario de la construcción de Valladolid.

Los hechos fueron denunciados por la victima el pasado 8 de mayo en las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este martes.

En la denuncia la víctima dejó constancia de que era el regente de una empresa constructora afincada en la provincia de Valladolid. Personas desconocidas se habrían hecho pasar por uno de sus arquitectos, "cursándole en un correo electrónico la necesidad de realizar un pago a una empresa con la que habitualmente trabajaba".

El concepto de ese pago era por material de construcción, en concreto hormigón, y el importe de la falsa factura alcanzaba un total de 10.000 euros. La víctima realizó el pago "sin percatarse que el número de cuenta no era el habitual de la empresa solicitante del pago".

Cuando la víctima se puso en contacto con un responsable de la otra empresa para indicarle que había efectuado la transferencia, este le indicó no saber a qué pago se refería ni haber recibido ningún dinero, momento en el cual la víctima se dio cuenta de que había sido estafado.

Tras poner la correspondiente denuncia, los investigadores del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid se pusieron tras la pista de los delincuentes. En esta modalidad de estafa, conocida como 'man in the middle', los delincuentes primeramente seleccionan las víctimas entre empresarios o directivos.

En una segunda fase, mediante diferentes métodos como el 'phising' acceden a las comunicaciones de la empresa escogida y monitorizan los correos de la víctima, controlando las operaciones bancarias habituales y quiénes son los destinatarios de las mismas.

Posteriormente los criminales interceptan esas comunicaciones por correo electrónico de la empresa, y haciéndose pasar por uno de los contactos de la víctima, modifican una factura para que la cuenta de destino sea una controlada por los criminales, consumándose la estafa cuando la víctima sin percatarse del engaño, realiza la transferencia, han detallado desde la Policía Nacional.

Los investigadores de la Policía Nacional se toparon con las trabas habituales que presentan este tipo de estafas, al utilizar los delincuentes a terceras personas que actúan como mulas para mover el dinero de unas cuentas a otras, a cambio de una pequeña comisión.

Después de pasar por estas cuentas, el dinero es transferido a otras en el extranjero, en muchos casos en paraísos fiscales, lo que dificulta enormemente el seguimiento de la trazabilidad del dinero estafado.

En este caso en concreto, los agentes de Policía Nacional han podido identificar plenamente a dos personas, un hombre en Igualada, en Barcelona, y una mujer en Baza, en el norte de la provincia de Granada, que habrían actuado como mulas en esta estafa. Agentes de las dos respectivas comisarías locales procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de estafa.

Los investigadores del Grupo de Ciberdelincuencia han dado por concluida la investigación a principios del mes de diciembre descartando más detenciones y habiendo recuperado 4.638 euros del dinero estafado a la víctima, tras ponerlo todo en conocimiento de la autoridad judicial.