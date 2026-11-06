Dos detenidos en Granada por estafar 1.200 euros haciéndose pasar por personal de una entidad bancaria

Agente de la Policía Nacional frente al ordenador. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha identificado a un hombre y una mujer, de 42 y 47 años, como presuntos autores de un delito de estafa tras haber recibido en sus cuentas 1.200 euros mediante el llamado 'vishing', consistente en hacerse pasar por personal de una entidad bancaria contactando a través de mensajería instantánea y por teléfono.

Los hechos se iniciaron a principios de junio, cuando una vecina octogenaria de Granada recibió un mensaje en el que figuraba el nombre de su entidad bancaria Y en el que se le apremiaba para contactar por teléfono lo más pronto posible.

En el mensaje se le informaba de que se había aprobado un cargo en su cuenta por una cuantía cercana a los 15.000 euros y que, si no reconocía dicha operación, contactase de forma inmediata a través de un número de móvil.

La víctima, convencida de que estaba tratando con algún empleado de la entidad bancaria de la que era usuaria, llamó al número facilitado y siguió las instrucciones que le indicaban desde el otro lado de la línea.

Dichas instrucciones fueron que se dirigiera a un cajero automático para sacar 1.200 euros y que, seguidamente, los ingresara en un número de cuenta que le habían facilitado. Después de hacer este ingreso le solicitaron efectuar otro por la misma cantidad, el cual realizó desde su teléfono móvil, pero a un número de cuenta distinto.

Instantes después la víctima reaccionó y pensó que quizás estaba siendo víctima de una estafa, motivo por el cual se dirigió hasta una comisaría de policía para presentar denuncia. La investigación policial dio comienzo a partir de los datos aportados en dicha denuncia.

De esta forma se pudo conocer después de numerosas pesquisas, quiénes eran los titulares de las cuentas en las que se habían recibido las transferencias, efectuadas mediante engaño y realizadas por la víctima. Se trataba de un hombre y una mujer, de 42 y 47 años con antecedentes policiales.