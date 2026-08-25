Dos detenidos en Granada por extorsionar a una persona con discpacidad física que vive en la calle

Vehículo de la Policía Nacional de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de la ciudad de Granada a dos varones que presuntamente extorsionaban a un hombre de 54 años con discapacidad física que vive en la calle. Así, en numerosas ocasiones le habrían abordado por la calle para robarle todo lo que llevaba encima, llegando a exigirle un pago de dinero periódico e incluso llegando a amenazarle con una navaja colocada en el cuello

Según el relato policial difundido en una nota, los hechos comienzan en el mes de junio y la Policía Nacional tuvo conocimiento de los mismos a través de la denuncia interpuesta por una persona "sin hogar" por la presunta extorsión que venía sufriendo por parte de tres hombres que estaban asentados en la zona norte de Granada, los cuales amenazaban y robaban a la víctima continuamente, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad por su adicción a las drogas, así como por la discapacidad física que sufre.

En total, la víctima interpuso hasta tres denuncias sobre las diferentes situaciones sufridas en plena calle con estas personas, teniendo bastante temor a los autores, que incluso le habrían intimidado y amenazado con un arma blanca para sustraerle todo el dinero que llevaba encima.

Tras la investigación, llevada a cabo por el grupo de investigación competente, se logró identificar a los autores de los hechos. Hace unos días, dos de ellos han sido localizados e identificados en el asentamiento donde habitan en el distrito Norte de Granada. Se trata de dos varones de 46 y 32 años con antecedentes policiales previos.

Tras ser puestos a disposición judicial, el Juzgado de Guardia decretó prisión para uno de los autores, concretamente el que amenazó con una navaja a la víctima para sustraerle el dinero que llevaba encima.