Dos detenidos en Granada por robar cableado del alumbrado público y causar daños de 18.000 euros

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL
GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a dos hombres de 33 y 36 años como presuntos responsables de un robo de cableado dentro de una arqueta del alumbrado público de la zona norte de Granada provocando daños que alcanzan los 18.000 euros.
Los hechos se produjeron al amanecer, cuando una patrulla de seguridad ciudadana fue alertada por la Sala del 091 para acudir a una calle donde, según señalaba una vecina, dos varones habrían abierto una arqueta del cableado público manipulando su cableado.
Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que había una arqueta levantada con todo el cable sustraído y, pocos metros después, otra levantada cuyo contenido no parecía haber sido manipulado.
Los agentes hablaron con la vecina para recabar datos de lo ocurrido y de los implicados, tras lo que realizaron una batida por la zona, localizando en una calle próxima a dos personas sentadas en un banco cuyas características correspondían plenamente con las aportadas por la testigo. Además, llevaban una bicicleta de color blanco que también había destacado la requirente.
Uno de ellos portaba una mochila con un teléfono móvil, dos linternas, una herramienta multiusos y una navaja. El otro llevaba una mochila con dos destornilladores, una lima, unas tijeras y otras herramientas.
Ambos cuentan con una gran cantidad de antecedentes policiales previos por hechos de la misma naturaleza y los agentes averiguaron que horas antes de esta detención habían sido sorprendidos por Policía Local con una moto sustraída y 30 metros de cableado robado, consiguiendo huir en esa ocasión.
El responsable del alumbrado público del Ayuntamiento de Granada comprobó que se habían producido daños en farolas y arquetas por valor de unos 18.000 euros.