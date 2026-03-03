Dos detenidos de un grupo criminal por robar con un arma de fuego en una casa de Las Quemadas de Córdoba

Agentes de la Policía Nacional frente a un furgón policial. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una vivienda unifamiliar situada en Las Quemadas, donde utilizaron un arma de fuego para intimidar a los moradores. A uno de los detenidos se le imputa además un delito contra la salud pública y el juez ha acordado el ingreso en prisión preventiva para uno de ellos.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron una noche del mes de junio del pasado año, en torno a las 00,00 horas, cuando alertaron de que tres personas con pasamontañas habían accedido a la vivienda mientras que los moradores se encontraban en su interior.

Uno de ellos portaba un arma de fuego que utilizó a modo intimidatorio para amedrentarles y exigirles dinero. Los autores consiguieron finalmente sustraer unos 6.000 euros, así como diferentes joyas. Al llegar los agentes, ya habían huido rápidamente del lugar a bordo de un vehículo.

Tras arduas gestiones de investigación, identificaron a los autores del hecho delictivo, determinando que se trataba de un grupo criminal orientado a la comisión de robos con violencia e intimidación en domicilios, quienes habían sido detenidos con anterioridad por hechos similares.

Para la detención de los presuntos autores, a finales del mes de febrero el juez autorizó llevar a cabo una entrada y registro en el domicilio de uno de ellos, situado en Córdoba. En su interior, hallaron diversas piezas de joyería relacionadas con el robo, así como un pasamontañas y una prenda de vestir que coincidía con la que portaba en el momento de la comisión del hecho delictivo. Por todo ello fue detenido.

NUMEROSAS SUSTANCIAS ANABOLIZANTES

Además, en la vivienda se encontraron numerosas sustancias anabolizantes que supondrían un grave riesgo para la salud de las personas, por lo que se imputó, además, un delito contra la salud pública.

El mismo día, los agentes localizaron y detuvieron a otro de los presuntos autores implicados en el robo. A los detenidos se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con violencia en casa habitada y pertenencia a grupo criminal. Una vez pasaron a disposición judicial, se acordó el ingreso en prisión provisional para uno de ellos.

En el transcurso de la investigación, la Policía Nacional ha tenido constancia de la participación en los hechos delictivos de otras dos personas, quienes han sido identificadas por los agentes, si bien, continúan siendo buscadas al no haberlas podido localizar.