Dos detenidos tras intervenirles una plantación 'indoor' de marihuana en Lucena (Córdoba)

LUCENA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la zona de La Barrera en Lucena (Córdoba) como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras intervenirles una plantación 'indoor' de marihuana en el interior de su vivienda.

Según informa el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación comenzó a raíz de un aviso recibido a través de la aplicación de telefonía móvil AlertCops, el servicio de alertas de seguridad ciudadana que permite informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre un acto delictivo o incidencia del que se está siendo víctima o testigo, de manera anónima.

Mediante este cauce, un ciudadano puso en conocimiento de los agentes de la Policía Nacional en Lucena la posible comisión de un delito contra la salud pública.

En dicha denuncia se informaba de que en el interior de una vivienda situada por la zona de La Barrera podría haber una plantación de marihuana, dado que desde el exterior se percibía un olor característico y la vivienda tenía una ventana totalmente tapada.

Teniendo en cuenta todos los indicios recabados durante la investigación, los agentes, en colaboración con una empresa del sector de la electricidad, llevaron a cabo un dispositivo para la entrada y registro en el domicilio.

Una vez dentro, comprobaron como la vivienda se encontraba enganchada ilegalmente al suministro eléctrico, a la vez que en el interior hallaron un invernadero tipo 'indoor' en pleno funcionamiento, con un total de 88 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, ocho lámparas led, dos ventiladores, cuatro turbinas y otros útiles necesarios para el cultivo.

Por todo ello, fueron detenidos los dos moradores por la presunta autoría de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.