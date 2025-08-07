Dos detenidos, uno menor de edad, tras intentar ocupar una vivienda en el casco antiguo de Jaén

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén ha detenido a dos jóvenes de 19 y 16 años por su presunta implicación en un delito de daños tras ser sorprendidas intentando ocupar una vivienda deshabitada en el casco antiguo de la capital jiennense.

Los hechos, según se ha informado desde el Ayuntamiento, ocurrieron el 3 de agosto, cuando se recibió un aviso alertando de que dos personas estaban forzando el acceso a una vivienda vacía. Inmediatamente, una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar, comprobando que el candado de la entrada acababa de ser fracturado.

Una vez en el interior del inmueble, los agentes comprobaron que allí se encontraban las dos jóvenes, quienes presuntamente habían accedido al domicilio sin autorización. Durante la inspección ocular, los agentes constataron además que el sistema de alarma de la vivienda había sido manipulado y presentaba daños valorados en 900 euros. Tras su detención fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores por un presunto delito de daños.

La concejala del área, María del Carmen Angulo, ha agradecido la colaboración ciudadana en este tipo de situaciones, subrayando que "la rápida actuación de los agentes ha sido posible gracias a la alerta inmediata de un vecino, lo que demuestra la importancia de la participación ciudadana en la prevención de delitos". Asimismo, ha puesto el acento en la labor de la Policía Local, destacando "su profesionalidad y compromiso diario con la seguridad y el bienestar de todos los jiennenses".