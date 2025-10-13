Dos detenidos tras una pelea en el recinto ferial de Íllora (Granada)

ÍLLORA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

Dos personas están detenidas como consecuencia de una pelea en el recinto ferial de Íllora (Granada). La Guardia Civil prosigue en estos momentos con las diligencias para conocer el motivo que originó la trifulca y para poner a los detenidos a disposición judicial.

Como ha adelantado 'Ideal' y han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, en un primer momento, tras darse aviso de la pelea, intervinieron efectivos de la Policía Local. El resultado fueron dos personas detenidas.

La Guardia Civil ha continuado con las diligencias del caso para conocer el origen de la pelea y para poder poner a los dos arrestados a disposición del juez.