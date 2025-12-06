Dos detenidos como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio en Bujalance (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil en la entrada a Bujalance. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BUJALANCE (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Bujalance (Córdoba) a dos personas como presuntas autoras de un delito de tentativa de homicidio. Se tuvo conocimiento a través de un aviso recibido en el Puesto de Bujalance, que se había producido una pelea en una vivienda de la localidad, donde autores desconocidos tras acceder al interior de la misma rompiendo la puerta con un arma blanca, habían agredido a uno de sus moradores, causándole lesiones de las que tuvo que asistido quirúrgicamente.

Según ha detallado el instituto armado en una nota, inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

Las primeras investigaciones han permitido averiguar que al parecer los presuntos autores habían agredido a la víctima, para reclamarle una deuda. El avance de la investigación permitió identificar a dos de los presuntos autores y establecer un dispositivo de servicio orientado a su localización y detención. De este modo, el dispositivo permitió localizarlos y detenerlos en Bujalance en fechas recientes.

No obstante, la Guardia Civil continúa las gestiones para la localización y detención de los otros dos presuntos autores. Mientras tanto, los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión de uno de los detenidos.