Dos detenidos por la reyerta con un herido por arma blanca en Lucena (Córdoba)

LUCENA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos varones acusados de delitos de tentativa de homicidio como consecuencia de la reyerta con arma blanca de este martes con un hombre de unos 40 años de edad herido en los exteriores de un bar de la localidad cordobesa de Lucena.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación, que han apuntado que los dos detenidos están pendientes de pasar a disposición de la autoridad judicial, después de los hechos acontecidos antes de las 14,30 horas de este martes, cuando se ha registrado la reyerta, por causas que ahora se investigan, y ambos han sido detenidos por la tarde.

A la zona se trasladaron los facultativos sanitarios del 061, que evacuaron al herido, que no reviste gravedad, al Hospital Infanta Margarita de Cabra, así como los agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de las pesquisas, que siguen abiertas.