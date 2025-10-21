Dos detenidos por robar en una cooperativa de Carboneros (Jaén) casi 2.000 litros de aceite de oliva envasado

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, ambas de 44 años, por supuestamente robar en una cooperativa de Carboneros (Jaén) 1.950 litros de aceite de oliva envasado con un valor aproximado de 10.000 euros. Además, se hicieron con cableado de cobre valorado en 2.000 euros.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del Puesto de Guarromán después de que el pasado mes de agosto fuera denunciado el robo en estas instalaciones, según ha informado este martes el Instituto Armado.

Los detenidos supuestamente entraron en la almazara, escalando y fracturando los accesos, con ocasión de las fiestas patronales de la localidad, de modo que aprovecharon la gran afluencia de personas y el ruido de la verbena para pasar desapercibidos.

La investigación ha dado como resultado su identificación y detención como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Junto a las diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y no se descartan nuevos arrestos, según ha precisado la Guardia Civil.