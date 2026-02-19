Dos detenidos por robar 30.000 kilos de aceituna en Montoro (Córdoba)

MONTORO (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a otra como presuntos autores de un delito de hurto cometido en la localidad de Montoro (Córdoba), tras supuestamente robar cerca de 30.000 kilos de aceituna en una finca del municipio.

Según informa la Benemérita, los agentes tuvieron conocimiento, dentro del marco de los servicios que viene realizando en la provincia, de que el pasado mes de enero se había producido un supuesto hurto de unos 30.000 kilos de aceituna en una finca ubicada en el término municipal de Montoro.

Inmediatamente, uno de los Equipos ROCA que actúa en la provincia se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del hurto y la identificación, localización y detención de los presuntos autores. La inspección ocular practicada en la finca permitió comprobar que los presuntos autores habían ido recolectando los olivos más productivos, aprovechando la ausencia del propietario, constatando cómo los autores debían de tener conocimiento en estas labores agrícolas, por la forma de recolección y los aperos utilizados.

Las gestiones practicadas por el Equipo ROCA permitieron localizar en una almazara ubicada en la provincia parte de la aceituna sustraída, la cual había sido entregada por dos personas que habían utilizado para dar cobertura legal a la entrega los documentos facilitados por un familiar quien, al ser agricultor activo y propietario de olivos, les facilitó todos los documentos de acompañamiento al transporte necesarios, con el fin de dar apariencia legal a la aceituna.

El desarrollo de la investigación ha permitido la recuperación de 7.300 kilos de aceituna valorada en 3.000 euros y la plena identificación de los tres implicados en el hecho delictivo, procediendo a la detención de los dos autores materiales del hurto y a la investigación de un tercero como cómplice en la comisión del delito. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.