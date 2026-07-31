Dos detenidos por un robo de alimentos y bebidas en un establecimiento hostelero de la Judería de Córdoba

Imagen de archivo de unos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en un establecimiento hostelero situado en la zona de la Judería de la capital, de donde supuestamente se llevaron alimentos y bebidas.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos se produjeron en la madrugada del pasado viernes, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó, junto a un vehículo estacionado, a un varón con actitud vigilante mientras otra persona se aproximaba a la parte trasera del turismo cargando distintos objetos en el maletero.

Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron pasar desapercibidos, por lo que los agentes decidieron identificarles e interesarse por lo que estaban haciendo.

Los agentes comprobaron además el interior del vehículo, localizando ocultas una importante cantidad de bebidas y alimentos. Realizadas las gestiones pertinentes, los agentes localizaron en las inmediaciones un establecimiento hostelero con signos de haber sido forzado, constatando en su interior la sustracción de material similar al hallado en el vehículo.

Por ello, los agentes han detenido a los dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los productos sustraídos, consistentes principalmente en bebidas y diversos artículos de alimentación, fueron recuperados por la Policía Nacional casi en su totalidad, siendo devueltos al propietario del establecimiento, que pudo así recuperar el material objeto de la sustracción.

Además, tras las gestiones de investigación pertinentes, los agentes determinaron la participación de uno de los detenidos en unos hechos de naturaleza similar, cometidos en una cafetería, una tienda de ropa y un negocio dedicado a la manicura en la zona de Ciudad Jardín; además de constarle una reclamación judicial por la comisión de otro delito contra el patrimonio.