Dos detenidos por el robo en un negocio de compraventa de vehículos en la zona Norte de Granada

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos hombres de 18 y 53 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendidos, en las inmediaciones de una nave de compraventa de vehículos ubicada en un polígono de la capital, con dos teléfonos móviles sustraídos del interior de la misma.

Estos individuos fueron detectados por el sistema de alarma del negocio y localizados por los agentes mientras permanecían escondidos en unos arbustos de gran tamaño en el exterior de la nave asaltada.

Los hechos comenzaron sobre las dos y media de la madrugada, momento en el que en la Sala CIMACC-091 se recibió la alerta de una empresa de seguridad en la que se comunicaba la existencia de uno o varios individuos en el interior de una nave comercial ubicada en un polígono de Granada capital.

Una vez en el lugar, los agentes pudieron comprobar cómo la puerta de la entrada exterior se encontraba cerrada, pero tanto una ventana como la puerta interior se encontraban abiertas. Por otra parte, junto a la pared de la nave, los agentes encontraron un patinete eléctrico con el piloto encendido.

Durante la inspección del perímetro exterior de la nave los policías localizaron al más joven de los dos detenidos escondido detrás de unos arbustos de gran tamaño quien, al verse sorprendido, emprendió la huida a la carrera a la vez que se desprendía de los guantes que llevaba.

Dicho individuo fue interceptado y detenido en ese momento, encontrándose en su poder dos teléfonos móviles presuntamente sustraídos del interior de la nave asaltada.

Instantes después, en esos mismos arbustos, se detuvo a un segundo individuo, de 53 años de edad y dueño del patinete encontrado junto a la fachada, quien también fue detenido. Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.