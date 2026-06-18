Dos detenidos por robos en coches y pinchazos de ruedas en el centro de la ciudad de Jaén

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de 23 y 37 años, acusados el primero de protagonizar una oleada de robos y hurtos en vehículos, y el otro, por pinchar las ruedas a una veintena de vehículos estacionados en el centro de la capital jiennense.

Según se ha informado desde la Policía Nacional, fue a partir del pasado mes de febrero cuando se detectó un aumento considerable de robos y hurtos en interior de vehículos estacionados en la vía pública, pero también en garajes y aparcamientos.

La investigación dio como fruto la identificación del presunto autor, imputándole más de 35 hechos, como presunto responsable tanto de delitos leves como delitos de robo con fuerza y hurto.

Además, se ha logrado recuperar numerosos efectos procedentes de los delitos cometidos, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

El detenido, un varón de 23 años, con antecedentes en delitos contra el patrimonio, es, según la Policía Nacional, uno de los delincuentes más activos que ha actuado en la ciudad de Jaén en los últimos meses.

Por otra parte, en el mes de marzo, se produjo un aumento inusual y notable de pinchazos de ruedas en vehículos estacionados en calles céntricas de la ciudad, superando la veintena de vehículos afectados.

La gratuidad y la falta de motivación en esos daños, era su nota característica, ya que los vehículos no eran ni forzados ni objeto de sustracción.

Con la investigación se ha logrado identificar a un varón de 37 años, que ha confesado ante los agentes y ha reconocido la autoría. Se le ha imputado un delito continuado de daños.