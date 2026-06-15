Dos detenidos al ser sorprendidos robando en el interior de una furgoneta en el Sector Sur de Córdoba

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos varones que se disponían a cometer robos con fuerza en el interior de vehículos, de manera que fueron sorprendidos robando en el interior de una furgoneta en la zona del Sector Sur.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado jueves, en la que los agentes sorprendieron a los detenidos junto a una furgoneta con la cerradura forzada y con diversas herramientas actas para la comisión de un robo, preparados para actuar.

Así, mientras que efectivos de paisano realizaban funciones de prevención por la zona de la Avenida de Cádiz, observaron a dos individuos junto a una furgoneta aparcada. Uno de ellos, al darse cuenta de la presencia policial, comenzó a gritar para avisar a su acompañante para que huyera.

Inmediatamente, los agentes los siguieron. Uno de los sospechosos intentó escapar internándose en las calles del Sector Sur. Los policías no lo perdieron de vista y, durante la huida, vieron cómo arrojaba al suelo una mochila con la intención de deshacerse de los objetos que portaba en su interior, siendo detenido pocos metros después. El segundo arrestado también intentó huir, igualmente sin éxito.

Una vez interceptados a ambos sujetos, los agentes registraron sus pertenencias, así como el entorno en el que se habían producido los hechos, localizando en la mochila abandonada por uno de los detenidos diversos útiles susceptibles de ser empleados para el robo con fuerza en el interior de vehículos, entre ellos tijeras, un destornillador, alicates, navajas multiuso y guantes, objetos que les fueron intervenidos.

La furgoneta en cuyo interior se encontraban los detenidos cuando fueron sorprendidos por la Policía Nacional, presentaba evidentes signos de forzamiento en la cerradura del portón trasero. Además, en el exterior de dicha puerta se hallaron cinco barriles de refrescos y una escalera metálica listos para ser transportados, objetos que permanecieron en el interior del vehículo tras la intervención policial.

Por estos hechos, ambos fueron detenidos por un delito de robo en interior de vehículo. Durante la identificación policial, se constató que uno de ellos tenía vigente una orden de búsqueda, detención y puesta a disposición judicial acordada por un juez de otra provincia.