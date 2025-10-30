Dos detenidos al ser sorprendidos tras el robo de numerosas joyas en un domicilio de Granada

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de Granada a dos hombres de 38 y 28 años tras haber sido sorprendidos escondidos tras una furgoneta y portando una bolsa con numerosas joyas y relojes procedentes presuntamente del robo de un domicilio momentos antes.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las once de la noche en una calle del distrito Norte de Granada, donde una dotación policial localizó a dos individuos que mostraban un comportamiento extraño. Ambos, tras detectar la presencia policial, intentaron esconderse detrás de una furgoneta y deshacerse de una bolsa de color amarillo.

A continuación, después de ser interceptados por los policías y comprobar que se hallaban indocumentados, los agentes realizaron el registro de sus pertenencias. En el interior de los bolsillos del pantalón del menor de ellos encontraron varios pendientes de oro.

Por otra parte, la inspección del contenido de la bolsa amarilla reveló la existencia de numerosas joyas de oro y plata, algunas con zafiros o perlas, además de varios relojes de distintas marcas y características.

En conjunto, a los presuntos autores se les incautaron 19 pendientes de oro y tres de plata, tres medallas de oro y dos de plata, dos cadenas de oro y una de plata, un colgante de oro, un anillo de oro y siete relojes. Todas estas joyas fueron devueltas a su legítimo propietario.

No obstante, según pudieron saber los agentes, del domicilio se habrían sustraído, además, dos ordenadores portátiles, un ciclo computador, unas gafas de sol, 200 euros en efectivo y una cámara de vigilancia.

Además del delito imputado como presuntos autores de un robo con escalo, ya que habrían accedido al domicilio entrando por una ventana después de trepar por una reja, los dos detenidos fueron propuestos para una sanción administrativa al haberse encontrado entre sus pertenencias sendas papelinas de heroína.