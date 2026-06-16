Dos detenidos en Torredelcampo (Jaén) acusados de tráfico de drogas

Droga y demás efectos intervenidos - GUARDIA CIVIL

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 26 y 30 años, vecinos de Torredelcampo (Jaén), como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron en Torredelcampo, cuando agentes de la Guardia Civil realizaban un dispositivo de verificación e identificación de vehículos y personas. Durante el servicio observaron una maniobra esquiva realizada por un vehículo, por lo que procedieron a darle el alto para identificar a sus ocupantes.

De esta forma, se le intervinieron a los detenidos 35 gramos de cocaína rosa (Tusi), 2,83 gramos de hachís y 12,40 gramos de popper, sustancias supuestamente destinadas a la venta al menudeo. También se les requisó un arma blanca prohibida, 541 euros en efectivo y una báscula de precisión.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.