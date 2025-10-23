Dos detenidos tras tratar de deshacerse de dos paquetes de hachís al ver a la Policía Local de Granada

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido en la madrugada de este jueves a dos personas de 46 y 35 años que habrían tratado de deshacerse de dos paquetes de hachís, de unos cien gramos cada uno, en el vehículo que ocupaban circulando por el barrio de la Chana al ver a una dotación policial. Además portaban cuatro teléfonos y unos 2.000 euros en metálico.

Así lo ha indicado en su perfil de la red social X, en un mensaje consultado por Europa Press, el cuerpo de seguridad municipal de Granada que ha detallado que los hechos se producían sobre las 00,45 horas de este jueves, cuando una unidad del Grupo de Apoyo a la Policía de Barrio (GAPB) "detectó un vehículo sospechoso en la Chana" y sus ocupantes, los posteriormente detenidos, habrían intentado deshacerse de lo que luego los agentes pudieron comprobar que era hachís empaquetado.

Fue también una unidad del GAPB de la Policía Local de Granada el que hace alrededor de una semana, "realizando funciones de inspección de establecimientos", denunciaba al responsable de un local clandestino destinado al consumo de tabaco en cachimbas localizado en la capital, y que era clausurado tras intervenir el operativo también un total de tres armas de cuarta categoría sin licencia.