Dos heridos por arma blanca en Pinos Puente (Granada) en una noche de altercados entre dos familias y disparos

Archivo - Dos agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - Kiko Asunción - Europa Press - Archivo

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas con arma blanca durante la noche de este martes en la localidad granadina de Pinos Puente en la que también habido enfrentamientos entre familias y se han producido disparos. El Ayuntamiento ya ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno la petición para celebrar una Junta de Seguridad Local con carácter urgente tras lo sucedido.

Según fuentes conocedoras del caso, los hechos, que están siendo investigados por la Guardia Civil, han tenido lugar pasada la medianoche y durante la madrugada de este martes cuando dos grupos de personas de dos familias diferentes han mantenido un enfrentamiento que se ha saldado con dos hermanos heridos con arma blanca y, al parecer, también debido a un intento de atropello.

Ambos heridos fueron trasladados en primera instancia al centro de salud y posteriormente al hospital para ser atendidos de sus heridas. Las armas que supuestamente utilizaron los agresores para agredir a los dos hermanos habrían sido localizadas.

A consecuencia del enfrentamiento, familiares de los heridos se dirigieron hacia los miembros de la otra familia en unos altercados en los que resultaron dañados dos locales, una vivienda y un coche.

Además, en otra calle del municipio, una vivienda resultó tiroteada con arma de fuego al creer que en la misma se encontraban los agresores que hirieron a los dos hermanos.

INCIDENTE PREVIO EN OTRO MUNICIPIO

Por su parte, la Guardia Civil ha confirmado a Europa Press que se están investigando los hechos que se saldaron con dos heridos por arma blanca antes mencionados.

"Se investiga asimismo si podría tratarse de un altercado entre familias de la localidad --Pinos Puente-- que habría arrancado en un incidente previo en Benalúa", señalan.

El cuerpo armado también trata de confirmar la relación existente entre las lesiones sufridas por los heridos y la posterior aparición de dos vehículos con impactos de arma de fuego, así como también daños por impactos en la fachada de una vivienda y un vehículo quemado.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada está a cargo de la investigación, y, según señala la propia Benemérita, se ha aumentado la presencia policial preventiva en la zona.

Ante la gravedad de lo sucedido, a primera hora de la mañana de este martes, y según han confirmado a Europa Press el alcalde de Pinos Puente, Iván Fernández, se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Granada la celebración de una Junta de Seguridad Local con carácter urgente.

El regidor ha condenado los hechos, ha puesto a disposición de las autoridades toda la colaboración y los medios del Ayuntamiento y la Policía Local para acabar con este tipo de sucesos, y ha adelantado que en una hipotética causa judicial el Consistorio se presentará como acusación.

Además, el alcalde ha desvinculado estos sucesos con el tiroteo ocurrido en la localidad el pasado 18 de octubre y en el que resultó herido un hombre de 32 años que se encontraba en el entorno de un salón de juego.