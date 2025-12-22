Dos hermanos reparten desde Santa Fe (Granada) 25 millones de euros del tercer premio que llega a Alomartes

Archivo - Bolas de lotería durante el ensayo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en el colegio de San Ildefonso, a 11 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTA FE (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La administración número 1 de Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, ha repartido 25 millones de euros al vender en ventanilla, así como a través de un supermercado del municipio, y en la localidad de Alomartes, en término de Íllora, en el Poniente de la provincia, un total de 50 series del 90.693, que ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie.

En declaraciones a Europa Press, Irene Hidalgo Gálvez, desde la administración ubicada en la calle Isabel la Católica de Santa Fe han expresado la emoción con la que han recibido la noticia de Lotería Nacional, mientras avisaban a vecinos del municipio que llevan años comprando sus boletos en este negocio y empezaban a llegar los primeros curiosos.

Con su hermano José Luis Hidalgo Gálvez regenta esta administración que, en sus cinco años de vida, reparte por segundo consecutivo la suerte entre sus convecinos en la Lotería de Navidad, en tanto en el sorteo de 2024 vendieron parte de los premios segundo y tercero por un total de 1.125.000 euros.

José Luis Hidalgo Gálvez confesaba a Europa Press que estaban "contentos" y "nerviosos" y que, desde Alomartes, les avisaban que los últimos décimos habían sido vendidos a última hora de este pasado domingo en una panadería del pueblo, de unos 2.200 habitantes, y que también habían sido distribuidos a unos "señores muy necesitados".

"Repartir tanto dinero" y entre convecinos de Santa Fe, y en localidades cercanas como la de Alomartes, es el mejor premio para un lotero, reconocía Hidalgo Gálvez, quien ha apuntado que él y su hermana no llevaban ninguno de los décimos premiados.

A esto se suman 500.000 euros repartidos desde otros puntos de la provincia de Granada, en concreto con siete décimos vendidos en la administración de Plaza Nueva de Granada capital, el kiosko El Chalo, famoso por sus premios en años anteriores en este mismo sorteo, otro en Albolote, en el área metropolitana, otro en Calahonda (Motril), en el litoral granadino, y otro en Iznalloz, en los Montes.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70 por ciento de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

El tercer premio fue cantado a las 11,12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.