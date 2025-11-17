Dos investigadoras de Córdoba son reconocidas por impulsar el turismo gastronómico y cultural andaluz

Entrega de los reconocimientos de la Asociación Internacional Itinerario Cultural El Camino del Santo Grial. - ASOCIACIÓN EL CAMINO DEL SANTO GRIAL

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las investigadoras cordobesas María Genoveva Millán y María Genoveva Dancausa han sido galardonadas por su contribución al impulso del turismo gastronómico y cultural como herramienta de desestacionalización y regeneración territorial y económica de los municipios de la provincia de Córdoba y de Andalucía.

Así lo ha indicado en una nota la Asociación Internacional Itinerario Cultural El Camino del Santo Grial en Europa que, junto con el Centro Óptico Clínico Losan, les ha otorgado el Reconocimiento Artístico '#verysentirlacultura. Valencia, Ciudad del Grial' 2025, cuya entrega ha tenido lugar este fin de semana en Valencia.

Según destacan desde la asociacion, las investigaciones desarrolladas por ambas académicas cordobesas aportan datos concretos sobre el impacto del turismo en la provincia. Así, el estudio coordinado por Dancausa, profesora de la Universidad de Córdoba (UCO), realizado mediante encuestas a 470 oleoturistas entre octubre de 2023 y junio de 2024, identificó que "el 50,1% de los turistas gastronómicos que visitan Córdoba elige el destino para conocer de cerca los procesos productivos autóctonos en almazaras, bodegas o fábricas, mientras que un 40,8% lo hace para degustar la cocina local y un 30% por asistir a festivales culinarios".

Su análisis también revela un perfil de visitante de mediana edad, con nivel educativo medio o superior y poder adquisitivo moderado. En concreto, "el 57,4% son hombres y el 42,6% mujeres, con un rango de edad predominante entre 50 y 59 años (30,4%), seguido del grupo de 30 a 39 años (27,5%). El 32,6% posee estudios secundarios o de formación profesional y el 29,3% cuenta con estudios universitarios".

Por su parte, la investigación de Millán, catedrática de la Universidad Loyola, amplía este enfoque hacia el turismo rural y patrimonial, identificando visitantes que buscan nuevas experiencias, naturaleza y patrimonio a través de rutas temáticas del vino, el aceite o el jamón, así como modalidades emergentes como el turismo religioso o de cementerios patrimoniales, conocido también como turismo oscuro o necroturismo.

Su trabajo permite segmentar la demanda según motivación, gasto, procedencia y temporada, generando herramientas útiles para diseñar productos turísticos. Toda su labor investigadora ha permitido la proyección internacional del patrimonio cultural, gastronómico, religioso y rural andaluz.

Además, Millán dirige el Congreso Internacional Científico-Profesional de Turismo Cultural, evento único en lengua hispana, que celebrará en 2026 su XII edición en la ciudad portuguesa de Tomar, bajo el lema 'Turismo cultural responsable: preservar, respetar y compartir'.

El galardón que han recibido las investigadoras cordobesas distingue diferentes trayectorias femeninas por su aportación a la cultura, el arte y la ciencia. La edición de este año marca "un punto de inflexión al reconocer por primera vez una labor académica con impacto directo en la economía y la planificación turística".

El reconocimiento "acredita la aportación de ambas investigadoras a la divulgación del patrimonio agroalimentario y cultural de Córdoba y Andalucía".