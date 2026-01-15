Dos mujeres heridas por quemaduras, una muy grave, por un incendio que ha calcinado una vivienda en Cabra (Córdoba)

Archivo - Fachada del Hospital VIrgen del Rocío en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, madre e hija, ha resultado heridas por quemaduras en un incendio registrado en la madrugada de este jueves, 15 de enero, en una vivienda de la localidad cordobesa de Cabra. La madre se encuentra en estado muy grave y ha sido evacuada a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según informa el teléfono 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso recibido sobre las 04.15 horas alertó de un incendio en un piso de la segunda planta de un edificio situado en la urbanización Pedro Garfias.

El piso siniestrado ha quedado completamente calcinado y ha sido precintado por la Policía Nacional, mientras que el resto del edificio ha tenido que ser evacuado y los vecinos desalojados en prevención.

Además de las dos mujeres heridas, la Policía Local ha informado de que varios vecinos han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios por inhalación de humo. El piso siniestrado ha quedado completamente calcinado.

La herida más grave ha sido evacuada a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío, mientras que su hija ha sido trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra, según han indicado fuentes policiales.

En el lugar han intervenido efectivos de los Bomberos de Lucena, así del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Policía Nacional.