Dos personas evacuadas al hospital por inhalación de humo en un incendio de cocina en Lucena (Córdoba)

Archivo - Hospital de Cabra en imagen de archivo. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 78 años de edad y un hombre de 45 han sido evacuados esta madrugada al hospital a causa del humo inhalado en un incendio de cocina declarado en Lucena (Córdoba).

El fuego se produjo a las 4,00 horas de la madrugada en un domicilio de la calle Arcas. Tras recibir el aviso en la sala coordinadora, alertó a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 así como a Policía Local y Nacional, según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Los operativos desplazados al lugar del atendieron a una mujer de 78 años de edad y un hombre de 45 que fueron posteriormente evacuados al hospital de Cabra para ser atendidos por la inhalación de humo. Los Bomberos por su parte procedieron a airear la vivienda.