Dos trabajadores aceptan prisión en Granada por quedarse con cerca de 70.000 euros de varios clientes

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha condenado a dos años de prisión a dos trabajadores de una cooperativa de materiales de construcción que han reconocido haberse apropiado de cerca de 70.000 euros que abonaron varios clientes.

Uno de los acusados era auxiliar administrativo y desarrollaba funciones de contabilidad en esta empresa situada en Ugíjar y dedicada al comercio al por mayor de materiales de construcción, madera, aparatos sanitarios, transportes y excavaciones.

Junto a la otra acusada, y aprovechando la relación de confianza con sus superiores, emitieron facturas por los servicios prestados en los que hicieron constar su número de cuenta en vez el de la empresa, según se desprende de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En otras ocasiones, contactaban con los clientes por teléfono para que les hicieran el pago a ellos por transferencia y otras veces les cobraban en metálico o pedían que les hicieran el ingreso por Bizum.

De este modo se hicieron entre 2021 y 2022 con un total de 68.030 euros de una veintena de clientes a los que esta cooperativa de materiales de construcción había prestado sus servicios.

Ambos trabajadores han reconocido los hechos y han aceptado una pena de dos años de prisión como autores de un delito de apropiación indebida por el que deberán indemnizar a la que fuera su empresa en la cantidad de la que se apropiaron.

La sentencia, que ya es firme tras un acuerdo de conformidad entre las partes, precisa que los acusados afrontarán esta indemnización con primer pago de 15.000 euros y el resto lo abonarán en plazos mensuales de quinientos euros.