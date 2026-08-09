Eclipse solar en Andalucía 2026: horarios para verlo en cada provincia este miércoles

1109705.1.260.149.20260809120051 Un eclipse solar en imagen de archivo. - Europa Press

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía será uno de los territorios desde los que podrá observarse, al atardecer de este miércoles, 12 de agosto, el primer eclipse total de Sol visible desde la España peninsular en más de un siglo. La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, entre ellas varias andaluzas. Una de las claves para quienes quieran disfrutar del fenómeno será conocer el horario exacto en el que podrá observarse en cada provincia.

Según explica el Observatorio Astronómico Nacional (IGN) en su página web, consultada por Europa Press, España se sitúa en el extremo oriental de la franja de totalidad, de modo que la fase total del eclipse coincidirá con la puesta de Sol, cuando el astro se encuentre muy próximo al horizonte. Por ello, será necesario observar el fenómeno desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Además, al producirse en verano, las probabilidades de contar con cielos despejados son elevadas en buena parte del país.

La Agencia Espacial Europea (ESA), también en su web oficial, consultada por esta agencia, señala que España albergará la mayor zona de totalidad de Europa durante este eclipse, lo que proporcionará condiciones especialmente favorables para su observación antes de que el fenómeno continúe su recorrido sobre las Islas Baleares.

Se trata del primer eclipse total de Sol visible desde la España peninsular desde 1905 y del primero de los tres eclipses solares que podrán observarse desde el país entre 2026 y 2028.

¿A QUÉ HORA SE VERÁ EL ECLIPSE EN CADA PROVINCIA?

El eclipse total de Sol, que en la comunidad andaluza se observará de forma parcial, alcanzará una magnitud de 1 en todas las capitales andaluzas. El fenómeno será visible durante la tarde de este miércoles y la fase de totalidad se producirá entre las 19,40 y las 21,30 horas, con ligeras variaciones en función del lugar de observación.

Según los datos del IGN, en Almería el eclipse comenzará a las 19,43 horas y alcanzará su máximo a las 20,38, mientras que la puesta de Sol se producirá a las 21,29 horas. En las tierras gaditanas, el inicio está previsto para las 19,43 horas, el máximo para las 20,39 y la puesta de Sol para las 21,31 horas. En Córdoba, el fenómeno comenzará a las 19,41 horas, alcanzará su máximo a las 20,37 y finalizará con la puesta de Sol a las 21,28 horas.

En Granada, el eclipse dará comienzo a las 19,42 horas, llegará a su punto máximo a las 20,37 y el Sol se pondrá a las 21,29 horas. En la provincia onubense, el inicio será a las 19,42 horas, el máximo a las 20,38 y el ocaso a las 21,30 horas. En Jaén, el fenómeno comenzará a las 19,41 horas, alcanzará su máximo a las 20,36 y la puesta de Sol tendrá lugar a las 21,28 horas.

Por último, en Málaga el eclipse se iniciará a las 19,43 horas, llegará a su máximo a las 20,38 y concluirá con la puesta de Sol a las 21,30 horas. En las tierras sevillanas, comenzará a las 19,42 horas, alcanzará su máximo a las 20,38 y el Sol se

El eclipse de este miércoles será visible de forma parcial desde el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. El fenómeno comenzará a las 17,34 horas sobre el mar de Bering y finalizará a las 21,58 horas en el océano Atlántico, con una duración total de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media.

La franja de totalidad recorrerá el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo occidental de Islandia antes de cruzar el océano Atlántico y adentrarse en la España peninsular, que atravesará de oeste a este, pasando por numerosas capitales de provincia.

RECOMENDACIONES PARA VER EL FENÓMENO

Para visualizar este eclipse el IGN ha aconsejado no observar el Sol directamente, ni a simple vista ni utilizando gafas de sol convencionales. Durante un eclipse parcial, el Sol nunca queda completamente oculto por la Luna y, por tanto, mirarlo sin una protección segura y adecuada puede provocar daños en la vista, al igual que ocurriría en cualquier otro día sin eclipse. Para disfrutar del fenómeno con seguridad, ha pautado utilizar gafas de observación del eclipse homologadas.

Asimismo, ha advertido de que tampoco debe observarse el Sol mediante cámaras, videocámaras, telescopios, prismáticos u otros instrumentos ópticos que no estén preparados para la observación solar y que no dispongan de los filtros adecuados. Además, no deben utilizarse filtros que no estén homologados para garantizar una observación segura del Sol.

En este contexto, ha señalado que una forma segura de observar el Sol es mediante la proyección de su imagen sobre una superficie situada a la sombra. Por ejemplo, puede utilizarse un espejo plano cubierto completamente con un papel en el que se haya realizado un pequeño orificio de menos de 1 centímetro de diámetro, proyectando la imagen sobre una pared o un techo. Es importante no mirar nunca directamente la imagen del Sol en el espejo, sino únicamente la imagen proyectada.

Las gafas de eclipse son un método seguro de observación siempre que estén homologadas para la observación solar por la Comunidad Europea, con un índice de opacidad 5 o superior, y se utilicen siguiendo las instrucciones del fabricante. Deben encontrarse en perfecto estado de conservación. Durante su uso, ha recomendado permanecer sentado y evitar caminar, así como no retirarlas hasta haber apartado la mirada del Sol. Estas gafas no deben utilizarse junto con instrumentos ópticos, aunque sí pueden colocarse sobre las gafas graduadas habituales.

Por último, ha desaconsejado el uso de instrumentos ópticos para la observación solar, salvo por parte de profesionales o personas con experiencia acreditada en este tipo de observaciones. No deben utilizarse filtros solares que se enroscan en el ocular, ya que pueden alcanzar temperaturas elevadas y romperse, con el consiguiente riesgo para la vista. En caso de utilizar filtros solares, estos deben colocarse siempre delante del objetivo del instrumento.