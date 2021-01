El edil de Hacienda de Córdoba confía en tener las cuentas de 2021 aprobadas "cuanto antes": "El tiempo apremia mucho"

CÓRDOBA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha asegurado este lunes que "las cosas van bastante bien" de cara a contar con el presupuesto de 2021, pero ha advertido de que "el tiempo apremia mucho".

En una rueda de prensa telemática, el concejal ha subrayado que "los tiempos que vienen son muy difíciles y hay que tener cuentas aprobadas cuanto antes".

Según ha expuesto, "esto hay que encajarlo entre todos y ver contablemente las prioridades que tenemos que tener todos", de modo que "el primer paso es el proyecto del gobierno", que "se intenta sacar ya", ante lo cual ha dicho que tiene "motivos para pensar que va a ser inminente".

Así, Fuentes ha comentado que tras ello, "por lealtad institucional, porque así lo ha demostrado", irán a hablar con Vox y después con PSOE, IU y Podemos. "Esa es nuestra obligación y a eso nos vamos a dedicar", ha enfatizado.

Posteriormente, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), ha declarado que queda "acabar de perfilar unas puntualizaciones" y espera que "a lo largo de esta semana se llegue al acuerdo, por lo menos entre el PP y Cs".

"De lo que se trata también, además de que el tiempo apremia, es de intentar sacar, en ello estamos el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos, los mejores presupuestos posibles para la situación en la que nos encontramos", ha defendido.

En este sentido, ha apuntado a "la necesidad de afinar mucho más los presupuestos y que realmente reflejen las necesidades de Córdoba y de los cordobeses, para ayudar a las familias que peor lo están pasando y también a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas".

En concreto, Albás ha dicho que "hay determinadas puntualizaciones" sobre Servicios Sociales y otras partidas de infraestructuras deportivas.

SITUACIÓN "MÁS COMPLICADA"

Preguntada por el hecho de que se tarde tanto en cerrar este presupuesto, la primera teniente de alcalde ha declarado que "la situación es fundamentalmente muchísimo más complicada" que en 2020, ante "el cierre de tantas empresas" y "tantos sectores que se han visto afectados", por lo que "ha habido que darle una vuelta al presupuesto para realmente intentar llegar a ayudar al mayor número de personas posibles, de ahí la complejidad".

De este modo, ha aseverado que "tanto Ciudadanos como el PP intentan que el presupuesto sea el mejor posible en una situación fuera de lo común y complicada".

Por su parte, el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), ha indicado que "el retraso depende de con quién se compare", porque cree que "no está tan mal, sobre todo con el gobierno anterior del PSOE e IU, que con los líos que tenían con Ganemos eso sí eran retrasos".

Asimismo, ha dicho que "no hay que olvidar que también el Gobierno de España hasta últimos de diciembre no reflejó la cuantía que iba a destinar a los ayuntamientos", de manera que "habría sido una irresponsabilidad por nuestra parte gestionar un presupuesto sin conocer los ingresos que llegan del Gobierno, aunque al final resulta que no ha venido prácticamente nada, pero ya se sabe", ha apostillado.

En cualquier caso, el edil ha afirmado que "esos flecos van a quedar resueltos de forma inminente" y que "el presupuesto va a entrar en vigor en un plazo más que razonable para que pueda facilitar su posterior ejecución".