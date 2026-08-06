El edil Iván Fernández se postula en las primarias de Podemos para ser candidato a la Alcaldía de Córdoba. - PODEMOS

CÓRDOBA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba Iván Fernández ha anunciado este jueves su decisión de presentarse a las primarias que Podemos celebrará el próximo mes de septiembre para elegir a su candidato a la Alcaldía de Córdoba, de cara a las elecciones municipales previstas para mayo del próximo año.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Fernández ha comunicado su decisión y ha explicado que, tras escuchar a sus compañeros y después de un proceso de reflexión, ha decidido "dar el paso" para presentarse a las primarias de Podemos y aspirar a encabezar la candidatura de la formación, optando así a la Alcaldía de Córdoba.

El edil ha señalado que esta decisión responde a la situación que atraviesa la ciudad, ya que "tras ocho años de gobierno del Partido Popular, solo hay una cosa clara", que "Córdoba está más sucia que nunca, que comprar o alquilar una vivienda es imposible, o que incluso algo tan básico como hacer un empadronamiento se convierte en una odisea".

Ante esta realidad, Fernández ha afirmado que "es el momento de que, entre todas y todos, echemos del Ayuntamiento al Partido Popular y a sus políticas", al considerar que la ciudad necesita "un cambio de rumbo" que permita "poner las necesidades de la mayoría social en el centro de la acción municipal".

Para ello, el concejal ha explicado que su objetivo es "construir la candidatura de izquierdas más amplia posible, junto a colectivos, asociaciones y organizaciones políticas", con el propósito de sumar fuerzas para "ofrecer una alternativa al actual gobierno municipal".

Este planteamiento se enmarca en el proceso de confluencia iniciado en 2023 con Hacemos Córdoba, un espacio integrado por Izquierda Unida, Podemos, Partido Verde, Alianza Verde, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Finalmente, Fernández ha defendido que esta candidatura debe servir para "recuperar Córdoba para la gente" y ha apostado por construir un proyecto político "amplio, plural y capaz de transformar la ciudad", contando con la participación de la ciudadanía y de los movimientos sociales.