Educación concretará la oferta de plazas docentes tras la celebración de la Mesa General de Empleo Público el día 25

Publicado 15/02/2019 15:01:57 CET

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte pospondrá hasta después de la celebración de la Mesa General de Empleo Público, que tendrá lugar el 25 de febrero, la cifra de su oferta definitiva de plazas docentes para este año 2019, una propuesta que se preveía comunicar a los sindicatos este viernes, después de que el pasado miércoles CCOO-A, UGT-A y CSIF-A tachasen de "insuficiente" la oferta planteada ese día por la Junta en el seno de la Mesa Sectorial del ramo.

Así lo han precisado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación y Deporte, cuyo titular, Javier Imbroda, antes de visitar el IES Martínez Montañés de Sevilla y a preguntas de los periodistas, ha incidido sobre esta cuestión en que "están en ello" y en que se convocarán más de 3.000 plazas, "y ese 'más' es el que hay que afinar, porque son los técnicos los que tienen que ver todas las especialidades y necesidades, y sobre esas necesidades es lo que se está hablando con los sindicatos para llegar a la cifra más exacta posible", ha reiterado.

Por su parte, tanto CCOO como UGT han indicado que la Consejería de Educación les ha informado de que este viernes 15 de febrero no les darán los datos definitivos del número de plazas que se convocarán para las distintas especialidades del cuerpo de maestros, y que la información queda aplazada hasta después de la celebración de la Mesa General.

En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, ha señalado en declaraciones a Europa Press que "si la demora es para aumentar el número de plazas y para recuperar ese número mínimo de 1.000 plazas que se han quitado de la oferta inicial, bienvenida sea la demora".

"Tiempo real hay porque los plazos se cumplen y no ponemos ninguna pega siempre que estén trabajando para aumentarla", incide Molina, que aclara que si no es así "haremos la misma denuncia que al principio, que ha habido un recorte sustancial en la oferta que tendría que haber y que además no se cumple con el acuerdo firmado, en el que se pretendía reducir al 8% la interinidad y una tasa de reposición por encima 100%".