Educación defiende el aumento en 30 millones de la inversión en sustituciones y PSOE y Adelante la acusan de "recortes"

Publicado 31/01/2020 13:44:12 CET

Vox critica "el criterio economicista" porque "desatender la educación está mal" e insta a Imbroda "a replantearse muchas de sus posturas"

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha destacado que se ha aumentado la inversión en sustituciones de docentes en el sistema público andaluz en 30 millones de euros entre los ejercicios presupuestarios de 2019 y 2020, con el objetivo de "agilizar el sistema al máximo para acortar los plazos para cubrir las vacantes y sustituciones en los colegios e institutos", mientras que Adelante Andalucía y PSOE-A le han acusado de "recortes" en esta cuestión.

Javier Imbroda ha comparecido en una comisión extraordinaria para informar, a propuesta PSOE y Adelante Andalucía, sobre la "paralización" de las sustituciones de docentes en la escuela pública andaluza mediante el Sistema de Provisión de Interinidades de Andalucía (Sipri) "durante más de un mes", una comparecencia que el consejero ha asegurado que "no tiene absolutamente nada de urgente" porque los plazos "han sido similares a los de años anteriores" y ha añadido que "la única novedad ha sido utilizar, por primera vez en diciembre, el sistema de gestión Sipri".

Imbroda ha recordado que el Sipri, aunque estaba diseñado por el anterior Gobierno, se implantó a los pocos días de tomar posesión en su cargo y que venía a sustituir un sistema de llamamientos telefónicos provincializados por otro informatizado que aportaba ventajas, como la transparencia y la garantía para los docentes interinos así como una mayor agilidad para cubrir plazas de carácter voluntario. La primera convocatoria con el nuevo procedimiento se realizó el pasado 28 de enero.

Además, el consejero ha explicado que el sistema contaba con "ciertas ineficiencias" porque el Gobierno anterior había previsto un solo llamamiento a la semana, lo que "retrasaba la cobertura de bajas hasta en 15 días en algunos casos".

Ante esta situación, ha afirmado o que el nuevo equipo de Gobierno impulsó un trabajo "coordinado y simultáneo de diez equipos humanos: equipos de las ocho Delegaciones Territoriales, de los servicios Centrales y del servicio de Informática para implantar el segundo llamamiento, que se puso en marcha el pasado 5 de marzo de 2019".

De esta manera, ha destacado que además de las ventajas de "transparencia y garantías" para los interinos, "se han mejorado la eficiencia del sistema en el doble, reduciendo a menos de la mitad el tiempo que se tarda en cubrir sustituciones o vacantes sobrevenidas".

En cuanto al procedimiento realizado en el mes de diciembre, Imbroda ha explicado que se tuvo en cuenta el calendario escolar y, por tanto "se decidió hacer una única convocatoria el miércoles 4 de diciembre para recoger al máximo las necesidades de personal". De esta manera, añade, "la toma de posesión de los interinos con plaza adjudicada tendría lugar el 10 de diciembre, ocho días antes del final del trimestre, algo que ha sido similar a lo ocurrido en años anteriores en ese mismo mes". En esta convocatoria participaron un total de 8.333 docentes interinos.

Además, el consejero ha afirmado que si se hubiera realizado una convocatoria de Sipri los días 10 o 12 de diciembre "habría tenido como consecuencia que los seleccionados se hubieran incorporado en sus centros en la última semana lectiva del trimestre o incluso tan solo dos días antes del fin del mismo". En este sentido, ha aseverado que "su obligación es garantizar la cobertura de las plazas que queden vacantes o necesiten sustitución pero su deber también es gestionar con eficiencia y eficacia los recursos públicos".

El diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García ha criticado a Imbroda por considerar "poco urgente" hablar sobre este asunto cuando "hay muchos interinos pendientes de la bolsa" y ha calificado la situación "de grave". "Esto no es nuevo pero es grave", ha incidido, para añadir que "no hay explicación técnica" porque el Sipri "podría haber funcionado los días hábiles de administración durante las navidades y los docentes podrían haber estado el primer día lectivo en los centros".

Por tanto, García ha aseverado que la "paralización" de las sustituciones docentes durante un mes "es una media de ahorro, es decir, un recorte", que "afecta a nuestros niños y en especial a los más vulnerables". Asimismo, ha manifestado que Educación "es la máxima responsable de miles de trabajadores a los que condena a la inestabilidad laboral y vital".

Desde el PSOE, Beatriz Rubiño ha recordado al consejero que se sienta también en esta comisión porque así lo ha querido "la extrema derecha a la que últimamente le rinde pleitesía delante y niega cuando está por detrás", para reprocharle que "no tiene que determinar la urgencia de los temas de la comisión". Además, ha reconocido que el Sipri aporta "transparencia y agilidad", pero le ha reprochado que "no lo puso en marcha este Gobierno sino el PSOE" y ha pedido a Imbroda que "rectifique" en este sentido.

"Cuando no se sustituye de manera inmediata a través del Sipri al final se produce una merma de la calidad educativa", y el motivo "son los recortes", ya esta situación supone "un ahorro sustancial para su Consejería", ha afirmado Rubiño, que ha lamentado que la Junta "no atienda" a la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria del Gobierno central, que habla de "sustituciones al día siguiente".

La diputada de Vox María José Piñero ha destacado la "eficacia" del sistema Sipri, para añadir que "el problema no está ahí sino en la falta de llamamientos desde el 4 de diciembre hasta el 9 de enero", que se ha hecho "evidentemente con un criterio economicista", lo que "no entendemos por qué vienen diciendo que son el Gobierno del cambio y actúan como el PSOE, ese grupo que pone bastantes etiquetas pero luego no se avergüenza de tener que pactar con independentistas y terroristas".

"No pueden hacer lo mismo que ellos, sobre todo cuando han dicho que quieren calidad, excelencia educativa y una escuela libre de ideología", ha asegurado Piñero, que ha lamentado que "estén haciendo todo lo contrario, perjudicando la calidad asistencial". "No nos vale el criterio economicista porque desatender la educación está mal y tienen que replantearse muchas de sus posturas", ha espetado a Imbroda.

CS: "FRENTE A LA PROPAGANDA, LOS DATOS DEMUESTRAN OTRA COSA"

Francisco José Carrillo, de Cs, ha dicho que esta comparecencia "es una pantomima" porque "los datos evidencian que no hay motivo para la misma", toda vez que ha añadido que "frente a la propaganda, la realidad y los datos demuestran otra cosa", mientras que el popular Miguel Ángel Ruiz ha incidido en que "no es un asunto tan urgente " y ha dicho que "se podría haber visto la próxima semana en el pleno", sobre todo porque el tema de las sustituciones de docentes "ha mejorado notablemente". "Se ha hecho un esfuerzo importante a nivel de procedimiento y de inversión", ha concluido.