Elecciones andaluzas: Adelante pega primero con las primeras vallas publicitarias de su candidato a la Junta

Imagen de la valla publicitaria de Adelante Andalucía para la precampaña de las elecciones andaluzas. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha sido el primer partido en empezar a preparar la precampaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se prevén para el primer semestre de este año y donde ya tiene presencia con dos diputados.

Este partido ha anunciado este viernes que ya ha desplegado las primeras vallas publicitarias con la imagen de su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, quien igualmente es su portavoz en la Cámara autonómica.

En la imagen de la valla que ha difundido este partido se lee "Adelante con José Ignacio, para echar a las derechas", al tiempo que se ilustra con una fotografía en color de su candidato, que comparte escena con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien aparece cabizbajo en una imagen en blanco y negro.

Este partido ha hablado en una nota de "comienzo de precampaña por todo lo alto" y que su propósito es con estas vallas publicitarias es reforzar "la imagen del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, enfrentándose al presidente de la Junta, Moreno Bonilla".

Argumenta que esta imagen es un símbolo de su "línea estratégica" para las andaluzas: "plantarle cara a Moreno Bonilla para acabar con su imagen de moderado mientras destroza los servicios públicos esenciales".

Adelante Andalucía asegura que ese contraste de imágenes obedece a su propósito de "confrontar con Moreno Bonilla en cuestiones que consideran claves" para la población andaluza, donde menciona "la sanidad pública, la educación pública o por la vivienda digna".

Este partido defiende que la valla publicitaria que han elegido es un reflejo de lo que denomina "míticos enfrentamientos" en esta XII Legislatura entre García y Moreno, por cuanto esgrime que se han mezclado "dosis de duros duelos con el presidente y propuestas interesantes y positivas para Andalucía".

Adelante argumenta que su pretensión desde la precampaña para las elecciones andaluzas "es el señalamiento de la verdadera cara de Moreno Bonilla" y con esa bandera "llegar a cada punto" de Andalucía.

Este partido asegura que su hoja de ruta "combinará la valentía y alegría", atributos que presenta como "dos de sus señas de identidad".