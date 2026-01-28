Emacsa adjudica seis obras Perte por más de 2,38 millones para reforzar la digitalización del ciclo del agua en Córdoba

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola (centro), en una reunión del consejo de administración de la empresa municipal. - EMACSA

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), presidido por Daniel García-Ibarrola, ha adjudicado este miércoles el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de instrumentación analítica destinada a distintos centros de la empresa pública, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU, en el marco de la tercera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua.

Según ha informado Emacsa en una nota, este contrato, estructurado en seis lotes, ha sido adjudicado a la empresa Magtel Operaciones, por un importe total superior a 2,38 millones de euros, y permitirá reforzar el control, la monitorización y el seguimiento de parámetros clave en estaciones depuradoras e instalaciones periféricas de saneamiento.

Las actuaciones incluyen la dotación de instrumentación avanzada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) La Golondrina, sistemas para el análisis de carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo; equipos para la medición de mantos de fangos, instrumentación en instalaciones periféricas de residuales de las zonas norte, sur, este y oeste, así como la instalación de sondas multiparamétricas de calidad del agua para la medición de pH, conductividad y turbidez.

Todos los lotes cuentan con un plazo de 48 meses, lo que permitirá garantizar, tanto la correcta implantación de los equipos, como su mantenimiento y operatividad durante el periodo de vigencia del contrato.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que esta adjudicación "supone un paso decisivo en la estrategia de modernización y digitalización de la empresa, incorporando tecnología que mejora la capacidad de control, optimiza los procesos y refuerza la toma de decisiones basada en datos".

Además, ha señalado que "los proyectos Perte están permitiendo a Emacsa avanzar hacia una gestión del agua más eficiente, sostenible y alineada con los objetivos europeos". Esta actuación se integra en el proyecto estratégico '#Redes_Emacsa 5.0', con el que Emacsa impulsa un modelo de gestión más innovador, resiliente y comprometido con la transformación digital del ciclo urbano del agua".