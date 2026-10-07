Emacsa lleva desde Córdoba a Glasgow su modelo de transformación digital del agua ante expertos de todo el mundo

La directora gerente de Emacsa, María Teresa Carrillo, durante su intervención en el foro de Glasgow. - Emacsa

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha presentado en el IWA World Water Congress & Exhibition 2026, que se celebra estos días en Glasgow (Reino Unido), su modelo de transformación digital aplicado a la gestión del ciclo integral del agua, y ha sido la directora gerente de Emacsa, María Teresa Carrillo, quien ha participado en dos espacios del congreso para exponer la experiencia desarrollada en Córdoba y los avances de la empresa municipal hacia una gestión cada vez más eficiente y sostenible.

Según ha informado Emacsa en una nota, una de sus intervenciones ha tenido lugar en la sesión técnica 'Digital Transformation and AI Applications in Water Management', donde ha presentado el trabajo 'Smart Water, Smarter Future: EMACSA's Digitalization 4.0 Journey', centrado en la hoja de ruta de EMACSA para integrar la gestión de datos en tiempo real, la estandarización de procesos y nuevas herramientas de apoyo a la toma de decisiones.

Entre los avances expuestos destaca la gestión de información procedente de más de 100.000 contadores inteligentes y más de dos millones de datos, que permiten mejorar el seguimiento de los consumos, detectar de forma temprana fugas y anomalías y avanzar hacia modelos de mantenimiento predictivo.

Carrillo ha intervenido también en el Digital Water Stage, otro de los espacios del encuentro internacional dedicado a compartir experiencias y soluciones innovadoras vinculadas a la digitalización del sector. "Participar en un congreso internacional como el de Glasgow nos permite mostrar que desde Córdoba estamos impulsando una transformación digital con un objetivo muy concreto: utilizar mejor la información y la tecnología para gestionar un recurso esencial como el agua. Compartir nuestra experiencia con profesionales de todo el mundo nos permite, además, aprender, contrastar nuestro modelo y seguir incorporando las mejores prácticas del sector", ha señalado la directora gerente.

Carrillo ha destacado que "la digitalización no consiste simplemente en incorporar nuevas tecnologías. Supone transformar nuestra manera de trabajar para anticiparnos a los problemas, tomar decisiones con mayor conocimiento y ofrecer un servicio cada vez más eficiente y sostenible. Los datos que obtenemos en tiempo real nos permiten conocer mejor lo que ocurre en nuestra red y actuar antes, y ese es uno de los grandes avances que estamos consiguiendo en Emacsa".

La estrategia presentada en Glasgow contempla, entre otras actuaciones, la modernización de los sistemas de control, la integración de la información operacional y la incorporación progresiva de herramientas avanzadas de análisis, inteligencia artificial y machine learning.

La participación en el congreso permite a Emacsa situar la experiencia de Córdoba en un escenario internacional y compartir un modelo de transformación digital que puede ser replicable por otras empresas gestoras de agua, reforzando la apuesta de la compañía municipal por la innovación y la sostenibilidad.

Carrillo ha concluido que la apuesta de la empresa pública cordobesa "ahora es seguir avanzando en esta transformación, incorporando herramientas de análisis avanzado, inteligencia artificial y mantenimiento predictivo, pero siempre con una idea clara: que la innovación tenga un impacto real en la gestión del agua y, en última instancia, en la calidad del servicio que prestamos a los cordobeses".