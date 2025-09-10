Los embalses andaluces arrancan el año meteorológico con 10.679 hm3, un 45% más que en 2024

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces inician el nuevo año meteorológico con un aumento del 45% en su volumen de agua almacenada, tras ganar 3.319 hectómetros cúbicos (hm3) en comparación con las mismas fechas de 2024. Actualmente, las reservas hídricas se sitúan al 51,78% de su capacidad total, con un total de 10.679 hm3.

Según los datos proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y consultados por Europa Press, al comienzo del año meteorológico anterior (2024), los embalses de las cuencas andaluzas se encontraban al 35,7% de su capacidad, con 7.360 hm3 almacenados.

Los embalses de la cuenca del Guadiana concentran prácticamente la totalidad del incremento de agua registrado en Andalucía. En concreto, han ganado 1.762 hectómetros cúbicos respecto al año anterior, alcanzando un volumen de almacenamiento de 5.653 hm3, lo que supone un aumento del 45,3%. De esta forma, los embalses de la cuenca se sitúan al 59,3% de su capacidad total, superando la media de los últimos diez años, que se sitúa en 3.896 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza ha experimentado una subida de 265 hm3 en el último año, alcanzando los 560 hm3 almacenados, lo que representa un 89,8% de su capacidad. Actualmente, esta cuenca se encuentra al 47,7 % de su capacidad total, y su volumen de reserva también supera la media de la última década, estimada en 487 hm3.

Los embalses de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, en la provincia de Huelva, han registrado una pérdida de cinco hectómetros cúbicos, situando su volumen actual en 170 hm3. Esta cifra representa una disminución del 2,9% en comparación con la misma fecha de 2024. No obstante, el nivel de almacenamiento se mantiene por encima de la media de la última década, que es de 158 hm3. Actualmente, la reserva se encuentra al 74,2% de su capacidad total.

La demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate, en la provincia de Cádiz, ha experimentado un incremento de 362 hm3 en el último año, alcanzando un volumen total de 726 hm3, lo que equivale a una subidal del 98,6% de su capacidad. De este modo, la reserva se sitúa al 44% de su volumen total y continúa por encima de la media de los últimos diez años, estimada en 680 hm3.

Por último, los embalses de la cuenca del Guadalquivir han experimentado un incremento del 35,6% respecto al año anterior, cuando almacenaban 2.632 hectómetros cúbicos. Actualmente, alcanzan un total de 3.570 hm3, lo que sitúa la reserva hídrica al 44% de su capacidad total. Además, este volumen supera la media de los últimos diez años, que se sitúa en 3.027 hm3.