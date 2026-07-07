Los embalses andaluces comienzan julio al 81% de capacidad, 26 puntos más que hace un año

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 7 de julio, al 81,02% (8.981 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces comienzan el séptimo mes del año con un descenso de 112 hm3 respecto a la última semana, bajando su reserva por octava semana consecutiva tras la tendencia al aumento de suministro en los siete meses anteriores.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 46,41%, con 5.144 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.075 hm3 (54,8%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 81,5%, con 6.546 hm3, con 88 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.629 hm3) y mejoran en 2.143 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.403 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza también desciende ligeramente sus reservas hasta el 73,7%, con 865 hm3, nueve menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (567 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 642 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 185 hm3, al 80,8% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (183 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con doce hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 197 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 83,9% de su capacidad total, con 1.385 hm3, trece menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 552 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 833, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (765 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 77,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 43.199 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 756 hm3 (el 1,3% de la capacidad total de los embalses).