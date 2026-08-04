Los embalses andaluces encadenan una nueva bajada de agua y se sitúan al 76,79% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del embalse La Viñuela - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 4 de agosto, al 76,79% (8.512 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces se sitúan con 119 hm3 menos respecto a la última semana.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 42,29%, con 4.688 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 5.587 hm3 (50,4%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 76,9%, con 6.176 hm3, 92 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.277 hm3) y mejoran en 2.161 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.015 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza también desciende ligeramente sus reservas hasta el 70,61%, con 829 hm3, once menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (531 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 606 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 175 hm3, al 76,4% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (172 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 183 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 80,67% de su capacidad total, con 1.332 hm3, 14 menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 548 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 783, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (708 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 69,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 39.016 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 969 hm3 (el 1,7% de la capacidad total de los embalses).