Archivo - Imagen de archivo del embalse de Yesa. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las embalses andaluces han aumentado sus reservas en la última semana tras las lluvias caídas de otoño y se sitúan este martes 17 de noviembre al 68,9% de su capacidad ( 7.647 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

Por tanto, han ganado agua por primera vez después de seis meses. Fue a partir del 19 de mayo cuando comenzaron a perder agua, encadenándo seis meses de pérdidas hasta esta semana. Concretamente, comparando con la pasada semana, las reservas han aumentado 92 hm3. Asimismo, cuentan con 2.751 hm3 más respecto a la misma semana de 2025.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de más de 33 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 35,6%, con 3.949 hm3, aunque aumenta 26 hm3 en relación a la semana pasada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 69,1%, con 5.545 hm3, 76 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (2.738 hm3) y mejoran en 2.007 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.538 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también ascienden ligeramente sus reservas hasta el 62,4%, con 732 hm3, tres más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (442 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 504 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva han aumentado respecto a la pasada semana situándose en 144 hm3, al 62,9% de su capacidad. De este modo, ha aumentado seis hm3, 2,6 puntos más. Además, la media de los últimos diez años (156 hm3) es ligeramente superior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con diez hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 164 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz asciende esta última semana y se sitúa al 74,3% de su capacidad total, con 1.226 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 536 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 690, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (613 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 57% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.950 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 905 hm3 (el 1,7% de la capacidad total de los embalses).