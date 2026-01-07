Los embalses andaluces inician 2026 con un 13,67% más de agua que el año anterior y 132 hm3 más que hace una semana

Archivo - Imagen de archivo del embalse de Los Melonares, en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este miércoles al 48,05% (5.326 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un incremento de 1.509 hm3 y de 13,67 puntos respecto al registrado por las reservas andaluzas a comienzos de 2025, cuando contenían 3,817 hm3 y un 34,41% de agua acumulada, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Además, los pantanos andaluces han registrado un ascenso de 132 hm3 respecto a hace una semana (5.194 hm3) y 8,25 puntos más que la media de los últimos diez años, fijada en un 39,80% y 4.412 hm3 de agua registrada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 46,41%, con 3.727 hm3, lo que se traduce en 20 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.089 hm3); y mejoran en 905 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.822 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 51,11% y se sitúa en 600 hectómetros cúbicos registrados, 96 más que en la semana pasada. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (464 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 340 hm3 en este periodo.

Por contra, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva han registrado unas reservas con 205 hm3, nueve más que hace una semana, y se sitúan al 89,52% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (176 hm3), y cuentan con 17 hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban los 188 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube hasta el 46,41% de su capacidad total, con 794 hm3, 43 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 327 hectómetros más que a inicios de 2025, cuando se situaba en 467, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (683 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 56,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.744 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 190 hm3 (el 0,3% de la capacidad total actual de los embalses).