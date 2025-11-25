Los embalses andaluces alcanzan el 44,7% de capacidad tras ganar 59 hectómetros en una semana

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 44,71% (4.955 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.082 hm3), lo que supone un incremento de 59 hm3 respecto a hace una semana, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Así, los pantanos andaluces registran 7,43 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 37,28%, con 4.132 hm3 y 10,32 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.811 hm3. Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 44,65%, con 3.585 hm3, lo que se traduce en 47 más en una semana.

En relación, superan la media de los diez últimos años (2.876 hm3); y mejoran en 770 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.815 hm3. La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, se mantiene al 42,93% y se sigue situando en 504 hectómetros cúbicos registrados. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (447 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 347 hm3 en este periodo.

Por su parte, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 168 hm3, lo que significa cinco más que hace una semana, y se sitúan al 73,79% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por debajo (160 hm3), y cuentan con quince hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 184 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube al 42,21% de su capacidad total, con 697 hm3, lo que viene siendo siete más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 232 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 465, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (649 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 53,8% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.148 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 213 hm3 (el 0,4% de la capacidad total actual de los embalses).