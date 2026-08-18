Los embalses andaluces se sitúan al 74,67% de su capacidad, con casi 3.000 hm3 más que en el mismo periodo de 2025

Archivo - Embalse del Tranco, en la provincia de Jaén, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 18 de agosto, al 74,67% (8.277 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces cuentan con 2.927 hm3 más respecto a la misma semana de 2025, cuando estaban al 48,26% de capacidad.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 40,3%, con 4.471 hm3, pero pierden 117 hm3 en relación a la semana pasada, cuando experimentaron un descenso similar.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 74,6%, con 5.991 hm3, 91 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.108 hm3) y mejoran en 2.165 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.826 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza también desciende ligeramente sus reservas hasta el 68,9%, con 809 hm3, once menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (511 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 590 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 170 hm3, al 74,24% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (167 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 178 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 79,16% de su capacidad total, con 1.307 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 551 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 756, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (679 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 66,2% de su capacidad, con 37.107 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Miteco. En total, ha perdido 16,9 puntos y 9.486 hm3 desde el boletín del 2 de julio, 1,8 puntos y 997 hm3 en la última semana.