Los embalses andaluces se sitúan al 83% y ganan un 21,88% respecto al inicio del tren de borrascas hace un mes

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS)

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 83,14% (9.215 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 2.425 hm3 y de casi 22 puntos (61,26%) respecto a hace un mes, momento en el que se sucedieron las primeras fases del tren de borrascas que azotó especialmente a la comunidad andaluza, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

En relación, las reservas hidrológicas andaluzas continúan aumentando sus reservas con el paso de la borrasca Regina y registran 61 hm3 más de agua que respecto a hace una semana, cuando contenían 9.157 hm3. Así, los embalses de la comunidad encadenan trece semanas consecutivas ganando agua.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de más de 40 puntos respecto a la media de los últimos diez años, cuando estaban al 42,61%, con 4.724 hm3, y de 44,09 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 4.328 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 82,5%, con 6.625 hm3, lo que se traduce en 23,41 puntos y 1.880 hm3 más desde el paso de las borrascas Ingrid, Kristin y Leonardo en sus cuencas hace un mes y en 57 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.340 hm3); y mejoran en 3.371 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.254 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza vuelve a ganar agua tras una semana registrando pérdidas y se sitúa en 73,85%, con 867 hm3, lo que suponen 15,16 puntos y 178 hm3 más respecto a hace un mes, así como cinco hectómetros cúbicos más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (483 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 354 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren el tercer descenso consecutivo en sus reservas y se sitúan en 210 hm3, siete hectómetros cúbicos menos que hace un mes y dos menos respecto a la semana pasada, y se sitúan al 94,76% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (186 hm3), y cuentan con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 216 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende levemente hasta el 91,64% de su capacidad total, con 1.513 hm3, dos menos en una semana. No obstante, respecto a los primeros compases del temporal hace justo un mes, figuran con 374 hm3 más. Además, la reserva cuenta actualmente con 1.009 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 504, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (715 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83% de su capacidad total, 15,7 puntos más respecto a hace un mes. Asimismo, los embalses almacenan actualmente 46.495 hectómetros cúbicos de agua, lo que suponen 8.789 hm3 más comparado al inicio del tren de borrascas.