Los embalses andaluces suman catorce semanas consecutivas ganando agua y se sitúan al 83,89% de su capacidad

Imagen de archivo de la presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 83,89% (9.298 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 83 hm3 de agua y encadenan así catorce semanas consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de 40 puntos respecto a la media de los últimos diez años, cuando estaban al 43,89%, con 4.865 hm3, y de 42,6 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 4.722 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 83,56%, con 6.710 hm3. Superan la media de los diez últimos años (3.433 hm3); y mejoran en 3.238 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.472 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza vuelve a ganar agua por segunda semana consecutiva y se sitúa en 74,96%, con 880 hm3, lo que suponen trece hectómetros cúbicos más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (504 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 453 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren el cuarto descenso consecutivo en sus reservas y se sitúan en 209 hm3, un hectómetro cúbico menos respecto a la semana pasada, y se sitúan al 91,27% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (188 hm3), y cuentan con siete hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 216 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz enlaza dos semanas bajando sus reservas al situarse en el 90,8% de su capacidad total, con 1.499 hm3, catorce menos en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 901 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 598, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (740 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 82,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.313 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 182 hm3 (el 0,3% de la capacidad total de los embalses).