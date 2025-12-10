Los embalses andaluces suman diez hm3 en la última semana y se sitúan al 44,66% de su capacidad

Archivo - Embalse de la Puebla de Cazalla (Sevilla). Imagen de archivo. - CONFERENCIA HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este miércoles al 44,66% (4.951 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de diez hm3 respecto a hace una semana cuando descendieron, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Así, los pantanos andaluces registran 6,71 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 37,95%, con 4.207 hm3 y 10,18 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.822 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 44,7%, con 3.587 hm3, lo que se traduce en trece más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (2.927 hm3); y mejoran en 773 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.814 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza, se mantiene al 42,8% y se sitúa en 502 hectómetros cúbicos registrados, misma cifra que la semana pasada. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (455 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 348 hm3 en este periodo.

Así, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan con 167 hm3, uno menos que hace una semana, y se sitúan al 72,9% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es la misma (167 hm3), y cuentan con 22 hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 189 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz se mantiene al 42,1% de su capacidad total, con 695 hm3, uno menos en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 224 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 471, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (658 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 54,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.559 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 282 hm3 (el 0,5% de la capacidad total actual de los embalses).