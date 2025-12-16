Los embalses andaluces vuelven a ganar agua tras el paso de la borrasca Emilia y se sitúan al 45% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del embalse de Guadalcacín, en la provincia de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este miércoles al 45% (4.989 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 38 hm3 respecto a hace una semana tras el paso de la borrasca Emilia por la comunidad autónoma, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Así, los pantanos andaluces registran 6,79 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 38,21%, con 4.235 hm3 y 10,51 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.823 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 44,85%, con 3.602 hm3, lo que se traduce en quince más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (2.945 hm3); y mejoran en 788 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.814 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 43,1% y se sitúa en 506 hectómetros cúbicos registrados, cuatro más que en la semana pasada. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (458 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 347 hm3 en este periodo.

Así, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan con 183 hm3, 16 más que hace una semana, y se sitúan al 79,91% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (170 hm3), y cuentan con nueve hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 192 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz se mantiene al 42,28% de su capacidad total, con 698 hm3, tres más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 228 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 470, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (662 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 54,9% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.744 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 172 hm3 (el 0,3% de la capacidad total actual de los embalses).